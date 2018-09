Sentinelle contro i ladri e il degrado: salgono a otto i Comuni che aderiscono al "controllo del vicinato"

Nel segno della sicurezza. Dopo Perugia, Umbertide, Castel Ritaldi, Deruta, Trevi e Spello, anche Foligno e Gualdo Catteneo aderiscono al progetto "controllo del vicinato", siglato questa mattina in Prefettura alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia e dei sindaci dei rispettivi Comuni: Nando Mismetti e Andrea Pensi.

Salgono a otto i Comuni della Provincia che hanno già aderito all'innovativo Protocollo, avendolo precedentemente stipulato i Sindaci di Perugia, Umbertide, Castel Ritaldi, Deruta, Trevi e Spello.Il progetto si pone nel quadro delle iniziative per la sicurezza integrata e partecipata, promosse dalla Prefettura in sinergia con le Istituzioni del territorio,per assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza anche attraverso forme di coinvolgimento dei cittadini.

Il progetto permetterà ad interi quartieri o vie di mettere in piedi una rete in tempo reale per la sicurezza con tanto di scambio di informazione per respingere degrado e ladri. A seguito dell’adozione da parte del Comune di un apposito Progetto di vicinato, i cittadini potranno quindi concorrere alle attività di controllo previste. Sempre più sentinelle dei propri quartieri, nel nome della sicurezza e della legalità.