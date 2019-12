Controlli nelle stazioni, multato per aver fatto pipì sul binario e ritrovati 3mila euro in impermeabile

Una persona denunciata in stato di libertà, 1446 identificati, 244 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 41 convogli scortati, 14 pattuglie lungo le linee ferroviarie. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria nel corso della settimana appena trascorsa.

In particolare: un agente della Polizia Ferroviaria di Ancona, libero dal servizio, ha rinvenuto a bordo del treno su cui stava viaggiando, un impermeabile incustodito con, all’interno, un portafogli che, oltre a documenti e carte di credito, conteneva la somma di 3000 euro in contanti. L’operatore della polfer ha consegnato il tutto ai colleghi che si occuperanno della restituzione al proprietario.

Personale della Polfer ha eseguito un provvedimento cd “mini daspo” nei confronti di un cittadino italiano sorpreso ad urinare in prossimità del marciapiede di sosta al primo binario. L’uomo è stato contravvenzionato per atti contrari alla pubblica decenza e invitato ad allontanarsi dalla stazione ferroviaria con divieto di farvi ritorno per almeno 48 ore.