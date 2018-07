Si droga e poi si mette alla guida, ma un agente fuori servizio lo blocca: denuncia e addio patente

Si era messo alla guida dopo aver assunto stupefacente, ma un poliziotto, in quel momento fuori servizio, ha bloccato il conducente. E’ accaduto nei pressi del carcere di Capanne. Il poliziotto, libero dal servizio, aveva notato un’auto sospetta con a bordo due uomini. Una volta avvicinatosi, il conducente, poi identificato per un italiano di 50 anni, ha cercato di nascondere la siringa in una busta, ma la scena non è sfuggita all’agente.

Dopo aver chiamato in ausilio i colleghi,il poliziotto ha identificato gli occupanti del mezzo notando tra l’altro i classici sintomi dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 50enne sentendosi alle strette ha cercato di darsi alla fuga, ma invano. A un controllo più approfondito gli agenti hanno trovato anche una piccola quantità di droga in possesso del conducente al quale, oltre ad oltre ad essere segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga, è stata ritirata la patente. Per lui è scattata anche una denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.