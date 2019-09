Strade al setaccio, fermati ubriachi alla guida: scattano denunce e il ritiro della patente

La Polizia di Stato scende ancora in campo contro il triste fenomeno delle “stragi” lungo le strade legate al consumo di alcol e stupefacenti. Controlli mirati che hanno visto impegnati pattuglie della polizia stradale, personale Medico-Infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e dagli equipaggi della Questura, hanno permesso il controllo di 40 vetture e 40 persone.

Di queste, due sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver guidato con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l; altre due, invece, sono state contravvenzionate per aver guidato con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l. A seguito dell’attività svolta sono state ritirate, per violazioni al codice della strada, quattro patenti e decurtati un totale di 40 punti. Le persone risultate positive ai controlli sono giovani di età compresa dai 18 ai 32 anni.