Posti di blocco fuori dalle discoteche, sei patenti ritirate e 230 punti tagliati

Addio patenti. E addio punti. Posti di blocco fuori dalle discoteche di Perugia nella notte tra sabato e domenica. In campo gli agenti della polizia stradale con sei pattuglie e il personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e l’intervento di unità della Questura di Perugia. Controllati 101 veicoli e 119 persone. Undici quelle fermate alla guida sotto l’influenza di alcolici e sostanze stupefacenti (nove per alcool e 2 sia per alcool che per stupefacenti). Sei le patenti ritirate e 230 i punti decurtati.

Per 9 conducenti, per avere superato i limiti di tasso alcolemico stabiliti dal Codice della Strada, si procederà, per 6 a denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per 3 a segnalazione al Prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza; analoga segnalazione alla Prefettura anche per i conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali si è in attesa di riscontro dal Centro Clinico Tossicologico forense della Polizia di Stato di Roma.