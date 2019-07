Vacanze sicure, i dati della Polizia sui controlli in Umbria sullo stato di usura delle gomme: occhio alle multe

Anche quest’anno il progetto vacanze sicure promosso da Assogomma, l’associazione che riunisce i costruttori di pneumatici, in collaborazione con la Polizia Stradale ha coinvolto l’Umbria che, assieme ad altre sei regioni italiane, è stata oggetto dei controlli svolti dalla polstrada sullo stato di efficienza degli pneumatici. Spesso molti automobilisti tendono a sottovalutare lo stato di usura delle gomme che, invece, è opportuno ricordare, sono l’unico punto di contatto della nostra automobile con la strada. I controlli effettuati dalla Polizia Stradale sulle strade dell’Umbria sono stati in totale 729 ed hanno riguardato innanzitutto lo stato di usura degli pneumatici (limite minimo del battistrada di1,6 mm), ma anche la conformità rispetto alla carta di circolazione, eventuali danneggiamenti, il corretto utilizzo (invernale-estivo).

La percentuale delle irregolarità rilevate rispetto all'usura è stata del 7,96 % con un miglioramento di due punti percentuali rispetto agli analoghi controlli svolti nel 2018 quando la percentuale delle irregolarità riscontrate era stata dell’8,8%..Un dato che evidenzia come, a distanza di un anno, gli automobilisti umbri abbiano posto maggiore attenzione allo stato di salute degli pneumatici, elemento fondamentale per la sicurezza di marcia sulla strada. Prendendo in esame gli altri dati riguardanti la regione rileviamo come, rispetto al 2018, sia calata dal 3,87% al 3,83% la percentuale delle vetture con pneumatici non omogenei, dove per equipaggiamento non omogeneo si intende il montaggio di pneumatici di marche o modelli diversi sullo stesso asse, come pure l’impiego di 2 gomme estive generalmente sull’asse posteriore e due gomme invernali all’anteriore, sulla trazione., mentre la percentuale delle auto con pneumatici danneggiati è del 5,8%.

I dati generali dei controlli effettuati nelle sette regioni evidenziano comunque come gli automobilisti umbri siano tra i più virtuosi soprattutto per quanto riguarda la percentuale di pneumatici lisci che nel computo generale arriva a toccare una media del 9%, con picchi di oltre il 20% in alcune Province. Per quanto riguarda il nostro territorio si evince comunque che, dove i controlli sono stati ripetuti a distanza di un anno, lo stato delle gomme è risultato nettamente migliore: segno che la sensibilizzazione su larga scala, operata attraverso i controlli su strada, ha un effetto positivo sulla circolazione stradale a tutto vantaggio della sicurezza.