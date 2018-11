Blitz della polizia e dell'ispettorato del lavoro in un cantiere edile di Perugia: fioccano multe

Sono in tutto dieci le violazioni riscontrate in un cantiere di Perugia in materia di tutela della salute e della sicurezza suoi luoghi di lavoro grazie a un controllo effettuato dalla polizia. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in un cantiere dove è in corso un intervento di riqualificazione urbana per housing sociale (edilizia residenziale sociale).

Ad effettuare le ispezioni sono stati gli agenti della Divisione Anticrimine, la Polizia Scientifica, l’Ufficio Immigrazione e la Polizia Stradale, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Perugia.

Varie le imprese edili all’interno del cantiere che impiegano, in tutto, 67 lavoratori, alcuni di questi stranieri tutti identificati e in regola con i permessi di soggiorno. Ma durante i controlli sono state contestate – nei confronti di alcune imprese – dieci contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le infrazioni verranno segnalate alle autorità competenti.