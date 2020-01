Controlli sui treni tra Umbria e Marche, rintracciata ragazzina di 12 anni in fuga per amore

Controlli, furti, denunce e storie a lieto fine lungo la ferrata di Umbria e Marche nel periodo delle feste di Natale e di Fine e Inizio Anno. Gli agenti della Polfer - in campo tutte le risorse disponibili per garantire sicurezza a quanti hanno scelto il treno per spostarsi - hanno identificato 3596 persone, passati al vaglio 95 treni con tanto di scorta a bordo, 572 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 6 contravvenzioni elevate per infrazioni commesse. Nella rete è finito anche un latitante che deve scontare due anni di carcere per alcuni furti commessi.

Tra le storie a lieto fine: 3 minori rintracciati, fra i quali una 12enne che per raggiungere il fidanzatino si era allontanata dall’abitazione della zia materna, dove era ospite per le festività Natalizie. Gli Agenti sono riuscita a rintracciarla mentre scendeva da un regionale per riaffidarla nel giro di poche ore alla famiglia.