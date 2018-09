Treni e stazioni al setaccio. E' record: tre reati in meno di mezz'ora, beccato dalla polizia

Treni e stazioni al setaccio durante i mesi estivi. Maxi controlli della polizia ferroviaria con 2029 persone identificate. In campo 479 pattuglie, con 120 convogli scortati dalle forze dell'ordine. Elevate diverse sanzioni amministrative. Tre minori "in fuga" sono stati rintracciati e riaffidati alle famiglie.

La Sezione Polfer di Foligno ha arrestato un 25 enne del Gambia destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per reati commessi indiverse città italiane. ldentificato e denunciato un cittadino italiano per furto, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza in uso ad alcuni treni regionali.

E non è finita qui. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato e messo in sicurezza una signora anziana che si era allontanata da una casa di accoglienza e che, smarrita, camminava sui binari della stazione. Infine, il record: denunciato a piede libero un cittadino marocchino 40 enne responsabile di aver commesso tre reati in meno di mezz'ora.