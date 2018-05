Controlli in centro: inseguimento in Piazza Danti, clandestino fermato in Piazza Veneto

Continuano i controlli della Volante in centro storico che, nella giornata di ieri, hanno fermato in Piazza Danti un tunisino di 35 anni che stava confabulando con un altro straniero. I due, alla vista della pattuglia, hanno cercato di darsi alla fuga ma gli agenti sono riusciti a bloccare almeno il 35enne che ha subito dichiarato di non avere documenti. L'uomo in tasca aveva un coltello modello proibito. Accompagnato in Questura, a suo carico sono emersi pregiudizi per stupefacenti. Al termine degli accertamenti, lo straniero è stato deferito a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Denunciato anche un connazionale, classe ’91, rintracciato in piazza Vittorio Veneto. Fermato ed identificato, lo straniero risultava avere numerosi alias ed essere destinatario di ordine del Questore di Perugia di allontanamento dal territorio nazionale. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore.