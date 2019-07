Alcol dopo l'orario consentito, "blitz" della polizia in centro: tre super multe

Super controlli di polizia e municipale nei locali per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol, nell’area del centro storico. Nel corso dei controlli, il personale della Divisione Pasi, insieme al Reparto Prevenzione Crimine e alla Polizia Municipale, hanno accertato in due esercizi la violazione dell’ordinanza comunale in materia di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallici. In uno di questi due esercizi, già multati, gli agenti hanno contestato ai titolari anche la violazione normativa che prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche per gli esercizi di vicinato oltre la mezzanotte. In tutto sono state elevate tre multe.