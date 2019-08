Controlli nei locali del centro storico di Perugia: due maxi multe, identificate 23 persone

Controlli a tappeto in centro storico di Perugia. La polizia e gli agenti della Municipale hanno passato al setaccio i locali dell'acropoli per verificare il rispetto dell'ordinanza sulla vendita di alcolici in vetro e in lattina e per contrastare l'abuso di alcol. Due le maxi multe elevate a un esercizio commerciale.

Durante i controlli in centro storico, gli agenti hanno anche identificato 23 persone. Al momento sono in corso i controlli su nove cittadini stranieri rintracciati nell'acropoli: al vaglio della Questura di Perugia la loro regolarità sul territorio italiano.