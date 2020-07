Controlli in centro a Perugia, nello zainetto oltre 140 grammi tra hashish e marijuana

Arrestato in centro storico un 22enne, originario del Gambia, per possesso e spaccio di droga. Il giovane è finito nella rete dei controlli della Volante nel corso dello scorso fine settimana. Nello zainetto aveva occultato qualcosa come 140 grammi tra marijuana e hashish, in parte già divisa in dosi da piazzare sul mercato perugino.

Una volta portato in Questura lo spacciatore, si è scoperto non solo avere già diversi precedenti per spaccio ma era stato già espulso dal Questore non essendo in regola con il permesso di soggiorno. Ora oltre che la denuncia e il processo per direttissima, l'Ufficio Immigrazione sta predisponendo le carte per una nuova espulsione dal suolo italiano. Nelle zaino erano presenti anche un coltello e un martello, tutto sequestrato dalla Polizia.