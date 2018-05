Espulso dall'Italia e di nuovo qui: "beccato" a Fontivegge e arrestato

E' passato un anno dalla sua espulsione, ma lui - un cittadino albanese di 23 anni, è riuscito a rientrare illegalmente nel nostro territorio. E' stato scoperto grazie ai finanzieri di Perugia, nell'ambito di un controllo in alcune zone "calde" di Perugia; è accaduto ieri, martedì primo maggio, in zona Fontivegge. A carico del 23enne, oltre a un precedente per droga, è emerso come sia stato raggiunto dall'ordine di espulsione dall'Italia solo nel 2017. Per lui è scattato l'arresto in attesa del processo per direttissima che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice - su richiesta della procura - ha disposto per lo straniero il nulla osta per l'espulsione. Intanto il processo a carico dello straniero - difeso dall'avvocato Luca Pietrocola - è stato rinviato al prossimo 13 giugno.