Con l'auto a gran velocità, ma scatta il controllo: arrestati con ventimila euro di hashish

Ventimila euro di hashish che avrebbero alimentato le piazze dello spaccio del capoluogo e una somma in contanti che sfiora i diecimila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri dopo aver fermato un’auto che, a gran velocità, si stava dirigendo verso Perugia. I militari della Guardia di Finanza, impegnati in alcuni controlli sul territorio, hanno così deciso di approfondire la situazione, ispezionando l’auto e d estendendo la perquisizione ai due uomini a bordo della vettura. Entrambi residenti nella provincia sono originari - rispettivamente - della Campania (Caserta) e del Marocco.

Il controllo dei finanzieri ha dato esito positivo: non solo sono stati trovati i 10mila euro in contanti, ma anche un chilo e mezzo circa di hashish del valore di ventimila eur nascosto nel retro. Per i due uomini è scattato l’arresto e sono stati accompagnati nel carcere di Capanne.