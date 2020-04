Controlli coronavirus a Perugia, individuato spacciatore: un chilo di droga nascosta nella scatola dei pannolini

Circa un chilo di droga nascosta nella scatola dei pannolini, buttata dentro a un cestino dei rifiuti. La Guardia di Finanza di Perugia ha individuato lo spacciatore durante i controlli per il rispetto delle norme anti contagio da coronavirus. I militari hanno notato il 33enne a bordo di un'auto in un parcheggio di un esercizio commerciale completamente chiuso.

Fermato e controllato: così sono saltati fuori 30 grammi di marijuana, nascosti in un indumento sopra al seggiolino. La Guardia di Finanza, a quel punto, ha allertato le unità cinofile. Il cane All Black ha subito puntato un contenitore dei rifiuti vicino all’auto. Dentro c'era una scatola di pannolini piena di marijuana. Circa un chilo, divisa in otto 'panetti'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Inoltre, verrà sanzionato per essersi illecitamente allontanato dalla propria abitazione, in violazione delle disposizioni atte a fronteggiare l’epidemia.