Controlli coronavirus Perugia, ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato

Troppa gente in quella casa. Così i vicini chiamano i carabinieri e un 41enne finisce in manette per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo nella serata di domenica 5 aprile, in via Mario Angeloni. I militari di Perugia sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, trovando troppe persone nell'appartamento. E mentre i carabinieri multavano i presenti per la violazione dei decreti anti-contagio, uno dei presenti, un peruviano 41enne, ubriaco e già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito i militari, spintonandoli. Bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 41enne è stato processato con rito direttissimo: arresto convalidato. Il giudice ha anche accolto la richiesta di patteggiamento: 3 mesi di reclusione con pena sospesa.