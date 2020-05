Controlli coronavirus, coppia fermata a Fontivegge: lui aggredisce i poliziotti, lei ha precedenti per rapina

La polizia di Perugia, nel corso dei controlli anti contagio da coronavirus, ha controllato una coppia notata nel piazzale della stazione di Fontivegge.

L’uomo, identificato come un cittadino marocchino di 44 anni, con numerosi precedenti, ha opposto resistenza al controllo, aggredendo gli agenti. Secondo gli accertamenti degli agenti è risultato irregolare.

La donna, 30 anni, con diversi precedenti, anche per rapina, è risultata residente in Foligno. I due sono stati fermati e allontanati da Perugia. Per la donna è scattato il Foglio di Via Obbligatorio da Perugia per anni 3 emesso dalla Divisione Anticrimine. Per l’uomo, invece, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e l'esplusione dall'Italia con ordine del Questore di Perugia.