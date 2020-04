Controlli coronavirus, sorpresi a pesca e con 10mila euro di cocaina: tre ragazzi in arresto

Beccati a pescare dai carabinieri di Collazzone, durante i controlli per il rispetto dei decreti anti contagio da coronavirus, in un lago nella tarda serata di Pasqua. I tre uomini, tra i 20 e i 35 anni, non avevano con loro solo l'attrezzatura da pesca. I militari li hanno trovati in possesso di 40 grammi di cocaina e 400 euro in contanti.

Le analisi di laboratorio dei carabinieri hanno determinato che lo stupefacente, per quantità e principio attivo, è sufficiente per il confezionamento di oltre 100 dosi. Il valore sul mercato, secondo i carabinieri, è di 10mila euro. I militari, insieme ai colleghi di Deruta e Marsciano, hanno perquisito le abitazioni dei tre ragazzi, trovando diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre giovani sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, sottoposti a regime di detenzione domiciliare. Il Tribunale di Spoleto ha convalidato l’ arresto e disposto l’obbligo di dimora per tutti e tre.