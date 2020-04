Controlli coronavirus a Perugia, beccato con la cocaina: 25enne denunciato per spaccio

Fermato durante i controlli per il rispetto dei decreti anti contagio da coronavirus e denunciato per spaccio. I carabinieri di Perugia hanno fermato e controllato un 25enne albanese, incensurato, sorpreso a girovagare per strada. I militari lo hanno perquisito e hanno trovato 2,5 grammi di cocaina e 150 euro in contanti. Il ragazzo, denunciato, ora deve rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.