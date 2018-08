E' ubriaco e senza documenti, fermato per un controllo dà di matto e spedisce in ospedale un agente

I cittadini alzano la voce sul fronte sicurezza in centro storico e nei parchi, e la Questura "risponde", dispondendo controlli straordinari sul territorio che hanno già dato buoni frutti, come l'arresto di due spacciatori in Corso Bersaglieri e il "blitz" nelle aree verdi perugine maggiormente frequentate da famiglie e ragazzi.

E così nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo nel centro cittadino, i poliziotti hanno provveduto all'identificazione di due giovani stranieri nei pressi di Piazza Danti. Ma uno dei due ragazzi si è subito dimostrato reticente al controllo e alla richiesta dei documenti, che non aveva con sè. Scosso anche per via del suo stato di ebbrezza, ha iniziato a porre resistenza agli agenti, scaraventando un bichhiere di birra in terra. Una volta portato in Questura per tutti gli accertamenti de caso, ha aggredito uno dei poliziotti.



L'agente, rimasto ferito, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in trenta giorni. Inevitabile, per il 22enne originario del Gambia, regolare sul territorio - l'arresto in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice ha convalidato l'arresto.