Super controlli anti spaccio in centro storico, dalla facciata del Duomo salta fuori la droga

Super controlli anti – spaccio in centro storico, quelli svolti nella serata di ieri dagli agenti del Posto di Polizia nell’ambito di una più complessa strategia di prevenzione nel cuore della città. In piazza Danti ai poliziotti in servizio è stato segnalato un movimento sospetto vicino nei pressi delle colonne a fianco dell’ingresso laterale del Duomo.

Ad un controllo più approfondito gli agenti hanno così scoperto un involucro contenente hashish, nascosto probabilmente per la vendita e subito sequestrato. E proprio mentre stavano cercando lo spacciatore che gli agenti hanno proceduto al controllo di alcuni stranieri nelle vicinanze, tra cui un gambiano di 22 anni incensurato, ma in preda all’alcol, che ha poi aggredito un poliziotto procurandogli trenta giorni di prognosi. Per lui è scattato l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.