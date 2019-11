IN BREVE Controlli mirati su strada e nei locali nell'area dei Ponti: multe, arresti e denunce

Controlli su strade e nelle attività commerciale nell'area dei Ponti a Perugia. I Militari dell'Arma hanno identificato 89 persone, ispezionato 8 esercizi commerciali; fermato ben 41 auto ed elevato complessivamente 11 contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada. Inoltre i Carabinieri hanno arrestato due giovani italiani: 24nne, con precedenti, con l’accusa di inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora; un 23enne è stato invece denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione.