Cresce il numero dei sequestri di auto senza assicurazione lungo l'asse Perugia-Assisi-Bastia

Continuano i controlli straordinari per la sicurezza stradale della Polizia di Stato. Oltre a numerosi posti di controllo effettuati sulle principali arterie della città di Assisi e di Bastia Umbra, gli uomini del Commissariato di Assisi hanno intensificato la propria attività di controllo del territorio, con particolare riguardo alle ore serali e notturne. La Polizia ha sequestrato anche altri 10 veicoli: tutti sprovvisti di assicurazione. La crisi economica e la disoccupazione, come appurato dagli agenti, sono le cause del mancato pagamento da parte dei cittadini. Pochi i furbetti, purtroppo molti quelli per bisogno.

Sempre nel corso di questi controlli sono stati fermati e denunciati due automobilisti, perché trovati ubriachi al volante. Oltre a perdere le patente ad entrambi è stato sequestrato il mezzo. Mentre un terzo è stato solo denunciato e ritirata la patente.