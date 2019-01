Assisi, super controlli antidroga: denunciato baby spacciatore

Super controlli antidroga ad Assisi, Santa Maria degli Angeli e Bastia umbra grazie alla cooperazione di Polizia e Polizia locale. I controlli sono stati organizzati a contrasto dell’uso e del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Santa Maria degli Angeli, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi ha fermato per un controllo un ragazzo di 19 anni, originario del Brasile, ma residente a Foligno e incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di cinque grammi di hashish. E una volta perquisito di 250 euro in contanti dei quali non sapeva dare spiegazione e che potrebbero essere frutto dell’attività di spaccio. È stato denunciato alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 73 DPR 309 e lo stupefacente, unitamente al denaro, sottoposto a sequestro.

Con il concorso delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Municipale di Bastia Umbra, gli agenti del Commissariato di Assisi hanno proceduto all’identificazione di 75 soggetti e al controllo di 27 autoveicoli.

Nel corso dei controlli è stato fermato un giovane assisano, classe ‘99, con precedenti per reati contro il patrimonio, il quale veniva trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.