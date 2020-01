Controlli antidroga a Gualdo Tadino, fermata auto a Santo Marzio: segnalati due 19enni, patenti ritirate

Intesificate le operazione anti-droga a Gualdo Tadino dall'inizio del nuovo anno. I militari hanno fermato un’auto in via Santo Marzio: all’interno del mezzo, due diciannovenni gualdesi, che sono subito apparsi in difficoltà alla presenza degli operatori dell'Arma. Nonostante cercassero di sviare i Carabinieri con scuse, questi hanno proceduto alla perquisizione di entrambi, trovando due singole dosi di hashish all’interno dei rispettivi pacchetti di sigarette. In questo caso, non solo sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia, ma per loro è scattato per entrambi anche il ritiro della patente.