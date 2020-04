Ancora boom di controlli anti Covid a Perugia e provincia: scattano 34 multe

Sono 1385 le persone controllate nella sola giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, dalle forze dell’ordine impegnate sul territorio per fronteggiare questa delicata fase di emergenza sanitaria legata al Covid 19. I controlli, effettuati nella provincia di Perugia, hanno portato alla contestazione di 34 violazioni nei confronti di cittadini che non hanno rispettato i decreti imposti per limitare al massimo il contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l’entrata in vigore del Decreto legge 19/2020, le violazioni sono adesso punite con una multa che va da 400 a euro 3.000. Nel corso dei controlli sono state denunciate tre persone (per altri reati) ed è stata elevata una multa al titolare di una attività commerciale. Nella stessa giornata sono stati infatti anche controllati 997 esercizi commerciali, senza riscontrare criticità.