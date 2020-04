Controlli anti- contagio sul territorio, 36 sanzioni, verificati anche 1200 esercizi commerciali

Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio per verificare il rispetto dei limiti imposti dal Governo per il contenimento del contagio. A martedì 31 marzo, nella provincia di Perugia, sono state controllate 1244 persone. Le verifiche effettuate, hanno portato alla contestazione di 36 violazioni di persone uscite senza una ragione valida e che, a seguito del drecreto legge del 19 marzo, sono punite con multe che vanno dai 400 ai 3mila euro.

del 31 marzo, ai fini delle verifica dell’osservanza nel territorio di questa provincia delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, sono state 1.244. Per dieci cittadini è scattata anche la denuncia per falsa attestazione e per altri reati. Controlli e verifiche a tappeto anche negli esercizi commerciali. Sono in totale 1203, quelli controllati. Ad uno di questi sono stati contestati illeciti amministrativi.

