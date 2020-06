Controlli anti-contagio, più luci che ombre: locali virtuosi, clienti collaborativi. Unico neo: una rissa al Parco Sant'Anna

Il fine settimana scorso a Perugia è scivolato via senza grandi problematiche sia sul fronte della sicurezza che sul rispetto delle norme anti-contagio. La movida è stata controllata a tappeto e sono emersi molti comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e dei locali. Buone notizie che lasciano sperare a breve la cancellazione della ordinanza comunale che ha colpito soprattutto il centro storico e la zona di Fontivegge. Sul fronte dei controlli della prefettura che coordina la task-force anti-contagio sono state indentificate, solo nel giorno di sabato, oltre 1600 persone ed è stata elevata solo una multa per comportamenti contro le norme ai tempi del Covid19: sanzione da 400 a 3mila euro.

Verifiche anche su 802 locali commerciali e locali pubblici dove tutto è risultato in regola. Unica nota stonata, per la quale c'è una indagine in corso, una rissa avvenuta nel parco di Sant'Anna sabato pomeriggio in mezzo alle famiglie e anziani che stavano passando un po' di tempo libero al parco. Non ci sono al momento indagati o fermati perchè quando sono arrivate le forze dell'ordine, i carabinieri, sollecitati dai presenti spaventati dagli scontri, i violenti sono riusciti a fuggire. I testimoni, ai militari, hanno ribadito che due gruppi di ragazzini si sono picchiati colpendosi anche con i caschi (utilizzati per gli scooter con i quali hanno raggiunto l'area verde) all'altezza dell'area attrezzata per i cani. Si parla di una ventina di giovani.