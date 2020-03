Pattuglione della Polizia a Fontivegge: individuati tre ladri, denunciato pusher

Controlli a tappeto negli ultimi due giorni a Perugia voluti dal neo-questore Antonio Sbardone per cercare di arginare la piaga dei furti e dello spaccio di droga. Il "pattuglione" si concentrato soprattutto nella zona di Fontivegge. Il bilancio: 200 persone identificate, oltre 840 i veicoli controllati di cui 740 attraverso il sistema informatizzato “Mercurio”, presente all’interno delle pattuglie della Polizia di Stato, il quale consente un rapido controllo del veicolo grazie ad un software collegato alle banche dati di polizia. Cinque sono state le denunce di cui tre per il reato di furto ed un cittadino extracomunitario arrestato per rspaccio di sostanze stupefacenti.

Polizia anche in 5 esercizi commerciali controllati, con particolare attenzione oltre che alle regolarità documentali necessarie al pubblico esercizio anche alle frequentazioni dei locali suddetti al fine di arginare fenomeni criminali localizzabili negli esercizi stessi, tanto da far emettere formale diffida, da parte del Questore, a carico di uno dei 5, proprio per le suddette motivazioni.