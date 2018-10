Continuano i lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla E45: ecco come cambia la viabilità

Proseguono gli interventi di ripristino superficiale del calcestruzzo sulle pile del viadotto che sovrappassa la E45 in corrispondenza dell’innesto del raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, a Perugia. Con l’avanzamento dei lavori dovrà essere interessata la rampa che consente l’immissione in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma, ma - al fine di evitare la chiusura dell’immissione - Anas sta predisponendo una rampa alternativa adiacente a quella esistente. Per permettere il completamento degli interventi necessari alla connessione della nuova rampa, sarà necessario chiudere temporaneamente l’uscita in due sessioni da 90 minuti ciascuna.

Dalle 5:00 alle 6:30 di lunedì 8 e dalle 5:00 alle 6:30 di martedì 9 ottobre sarà pertanto temporaneamente chiusa l’uscita in direzione Perugia/Firenze per il traffico sulla E45 proveniente da Terni/Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare le uscite di Montebello e Balanzano. Da martedì 10 ottobre sarà attiva la nuova rampa, fino al completamento di questa fase degli interventi, previsto entro il 18 ottobre. I lavori, appaltati nei mesi scorsi nell’ambito delle attività di manutenzione programmata, consistono nel ripristino degli strati esterni del calcestruzzo interessati dal fisiologico deterioramento causato nel tempo dagli agenti atmosferici.