E' rinchiuso ai domiciliari, ma spaccia ed evade: trovato con la droga in casa e spedito in carcere

Continuava imperterrito a spacciare, nonostante fosse ai domiciliari. L'uomo, un 37enne marocchino con a carico vari precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Spoleto che lo hanno raggiunto nella sua abitazione per dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne disponeva la custodia in carcere. Il 37enne, qualche giorno prima, era stato anche sorpreso fuori dalla propria abitazione e per questo, già tratto in arresto per evasione. I militari, quando hanno bussato alla sua porta, a un controllo più approfondito hanno anche scoperto 90 grammi di hashish dentro il suo appartamento. Inevitabile per lui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio: finito dinanzi al giudice per l'udienza di convalida, l'uomo è finito dritto in carcere.