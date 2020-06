Furti e vandali, approvato l'Osservatorio per la sicurezza delle frazioni perugine: "Serve una strategia condivisa"

Un osservatorio per contrastare furti e atti vandali nelle frazioni del comune di Perugia. Il consiglio comunale ha dato il via libera all’ordine del giorno presentato dai consiglieri Francesca Vittoria Renda (Blu) e Federico Lupatelli (Fratelli d’Italia) incentrato sul tema della sicurezza. Obiettivo dell'osservatorio è quello di spingere l’amministrazione a promuovere degli incontri con i rappresentanti e i cittadini delle frazioni interessate da furti e atti vandalici, al fine di valutare le possibili strategie di prevenzione e intervento.

“I furti e gli atti vandalici nelle frazioni che si sono verificati in passato – hanno spiegato i consiglieri Renda e Lupatelli - hanno assunto, col passar del tempo, una rilevanza e una frequenza sempre maggiore, mentre le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono già abbondantemente impegnate in moltissime altre azioni di contrasto della criminalità. È necessario mettere in campo contro tali fenomeni azioni di contrasto sempre più mirate e coordinate tra le diverse istituzioni. Rientra tra i compiti del Sindaco quello di assicurare cooperazione della Polizia locale con le forze di polizia statali.”

Anche l'opposizione ha ribadito che è necessario utilizzare tutti gli strumenti per tutelare i cittadini delle frazioni e allo stesso tempo è necessario dotare

il territorio comunale "di sistemi di video sorveglianza mettendo a bilancio previsionale la spesa necessaria".

