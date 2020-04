Consegne a domicilio, tutto quello che vi serve (e che vi piace) a Perugia ve lo portano a casa

Sono momenti difficili per tutti, è indubbio. Per chi è chiuso in casa da quasi due mesi, tra figli e smart working da un lato, ma anche per chi ha un'attività che ha visto chiudere o rallentare vertiginosamente, a fronte di tasse, fornitori e mutui da pagare. Allora ecco che si fa di necessità virtù, e durante il lock down (ma certamente anche dopo, poiché per alcune categorie di persone sarà sconsigliato uscire di casa) tanti commercianti hanno iniziato ad effettuare la consegna a domicilio dei propri prodotti. Ecco che allora possiamo avere il nostro piatto preferito consegnato direttamente a casa, dalla nostra rosticceria preferita. O quei vini che tanto amiamo sulla nostra tavola; o materiali di cancelleria per far giocare e scrivere i nostri bambini; oppure anche un vestito nuovo, magari scelto via Skype. Insomma, non manca nulla. Ecco gli elenchi di attività commerciali che vi consegnano quanto desiderate direttamente davanti al portone di casa, in tutta Perugia, nel rispetto delle necessarie norme anti-contagio da Covid-19.

Pizzerie, ristorianti, hambugerie, rosticcerie

Bar, pasticcerie, yogurterie, gelaterie

Ambulanti

Alimentari, pasta fresca, ortofrutta e simili

Cartolerie, profumerie, animali e altre categorie

Vivai e aziende agricole

Erboristerie, parafarmacie, farmacie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, puoi controllare le aziende disponibili alle consegne a domicilio anche nel nostro elenco: www.perugiatoday.it/aziende/