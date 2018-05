La Finanza azzanna i criminali al portafogli, confiscato il patrimonio del narcotrafficante umbro

Immobili, auto da collezione, conti correnti e polizze assicurative. Tutto confiscato, con il totale che sfonda quota 200mila euro. La Guardia di Finanza di Perugia azzanna il narcotrafficante umbro al portafogli. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 306/1992 (ora, art. 240 bis c.p.p.), emesso dal Gip. presso il Tribunale di Perugia nei confronti di un uomo di Città di Castello, condannato nel 2016, con sentenza passata in giudicato, per un traffico internazionale di stupefacenti.

Il provvedimento cautelare ha riguardato un immobile ubicato nella provincia di Perugia, tre autovetture (due d’epoca ed un’utilitaria), nonchè disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze assicurative), per un valore complessivo di oltre 200.000 euro

All’origine della confisca vi è un’articolata indagine patrimoniale avviata a seguito della sentenza di condanna e coordinata dalla stessa Procura di Perugia. Gli accertamenti svolti dagli “specialisti” del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia hanno permesso di individuare un cospicuo patrimonio, frutto del reimpiego di capitali illeciti, in parte fittiziamente intestato dal condannato ai propri familiari ma, di fatto, nella sua piena disponibilità.

Dall’indagine penale - spiega la Finanza - era emerso che il condannato aveva svolto con continuità un’attività di traffico anche internazionale di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, nel periodo tra il 2006 e il 2014, ottenendone un importante e costante profitto, reimpiegato, poi, come appurato con gli accertamenti patrimoniali, per l’acquisto di beni mobili ed immobili e per investimenti finanziari. Le indagini hanno mappato tutti i flussi di denaro e gli investimenti dell'uomo e della sua famiglia a partire dal 1990. E così i Finanzieri hanno trovato e confiscato il tesoro.