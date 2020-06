Conferenze, dibattiti e cerimonie a numero chiuso alla Sala dei Notali e alla Vaccara

Conferenze, dibattiti e matrimoni sì ma a numero chiuso nelle Sale dei Notari e Sala della Vaccara. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale dopo l’emanazione del decreto del Governo Conte e le ordinanze regionali riguardanti le raccomandazioni operative per la riapertura delle attività. All’interno della Sala della Vaccara il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente è di 25 (compresi relatori o celebranti), occupanti esclusivamente posti a sedere. All’interno della Sala dei Notari il numero massimo, anche in questo caso esclusivamente a sedere, è di 75.

La prenotazione della sala potrà avvenire esclusivamente on line o telefonicamente; si dovrà tenere conto della durata dell’evento e del tempo necessario per la pulizia dei locali e/o degli accessori, evitando sovrapposizioni orarie. In entrambe le sale dovrà essere garantita un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, attraverso apposita segnaletica e cartellonistica; eventuali materiali informativi potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale addetto (min. 2 persone) dovrà vigilare perché l’accesso alla sala e l’uscita dalla stessa avvenga in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; tutti i partecipanti all’evento e il personale addetto dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (salvo deroghe generali per i bambini o altri soggetti), nel caso in cui i presenti ne siano sprovvisti o abbiano necessità di sostituirla, il personale avrà a disposizione una riserva di mascherine da fornire. Dovranno, in ogni caso, essere resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani in almeno tre punti (1 alla porta d’ingresso, 1 nella zona del tavolo dei relatori, 1 all’ingresso dei bagni). Sarà garantita l’aerazione della sala, nonché la frequente pulizia e disinfezione dei locali e degli accessori utilizzati.