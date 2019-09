Condannato per droga, rintracciato e arrestato a Perugia

E' stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione per reati legati alla droga. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Perugia lo hanno rintracciato in città e condotto in carcere. Si tratta di un cittadino albanese di 40 anni, residente a Prato, e ritenuto coinvolto in reati legati alla droga commessi a Foligno.

Su ordine del Tribunale di Spoleto, i militari hanno provveduto a rintracciare l'uomo e arrestarlo. Deve scontare due anni e 9 mesi di reclusione.