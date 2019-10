Condannata per omicidio e rapina, esce dal carcere e viene rimpatriata

E' stata accompagnata a Fiumicino per essere imbarcata su un volo per l'Ecuador una donna di 46 anni, condannata a 11 anni di reclusione per omicidio e rapina. La donna, detenuta a Capanne, uscita dal carcere, è stata sottoposta ad accertamenti per valutare la regolarità della sua permanenza in Italia.

Una volta disposta l'espulsione, il provvedimento è stato convalidato dal Giudice di Pace, quindi la donna stata accompagnata all'aeroporto per il rimpatrio.