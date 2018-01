Minaccia di morte un cacciatore e gli distrugge l'auto a bastonate: condannato agricoltore

Quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per minacce e danneggiamento. E' stato condannato questa mattina dal giudice Grimaccia un agricoltore per aver minacciato di morte e colpito con un bastone il parabrezza dell'auto di un cacciatore che in quel momento stava transitando a bordo della Jepp lungo una strada di Montone per arrivare nel sentiero di caccia.I fatti risalgono al 2012: secondo il capo d'imputazione l'imputato - difeso dall'avvocato Brozzetti - avrebbe sbarrato la strada al cacciatore ostruendogli il passaggio e urlandogli più volte e con inistenza di andare a chiudere il cancello che delimitava il terreno privato. A quel punto avrebbe brandito un bastone lungo meno di un metro minacciandolo di morte e colpendo il parabrezza dell'auto, distruggendolo. Da lì la denuncia e il conseguente processo penale che dopo sette anni si è chiuso con una sentenza di condanna. Assolto invece dall'accusa di violenza privata. Il cacciatore si è costituito parte civile con l'avvocato Eugenio Zaganelli, il danno invece è stato risarcito.