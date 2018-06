Concorso di Architettura Urbana, gli studenti della Di Betto ridisegnano via Cortonese: i vincitori

Gli studenti della Sezione di Architettura e Ambiente del Liceo Artistico “Bernardino di Betto” ancora una volta hanno fatto centro con i loro progetti nell'ambieto del Concorso di Architettura Urbana patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Perugia e dal Comune di Perugia.

Gli studenti hanno lavorato nel ridefinire uno spazio urbano in un’area apparentemente marginale della città, lungo Via Cortonese. Questo anno ha partecipato la classe 4°C, i cui studenti, a giudizio della Commissione giudicante, formata dall'Ing. Arch. Enrico Antinoro del Comune di Perugia, dall'Arch. Emanuele Tini dell'Ordine degli Architetti, dall'ex studente Arch. Raffaele Rogaglia e dai professori Guglielmo Loffredo e Rosaria Culotta, sono riusciti a leggere il contesto di inserimento, proponendo idee adeguate, mirate e talentuose.

Sono risultati vincitori Biscarini Giovanni 1° classificato, Pisticchia Giulia 2° classificato, Tondi Elisa 3° classificato; la Commissione ha ritenuto, a vario titolo, di assegnare anche 3 menzioni per progetti segnalati a Bejinaru Andrei, Lunetti Irene e Vannuzzi Francesco. Tutti i lavori sono esposti e visibili in una mostra presso la sede del Liceo in Via Canali 27.