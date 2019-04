Inchiesta sanità - Toccata e fuga in tribunale di Duca, non risponde alle domande del gip ed esce dall'uscita posteriore

Emilio Duca non risponde alle domande del gip. L’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sui concorsi truccati in ospedale, ha scelto di non parlare davanti al giudice.

“Una scelta processuale ben precisa in quanto la mole di documenti è così vasta che necessita di un’attenta riflessione e una ancor più attenta lettura delle accuse e delle intercettazioni”.

L’ex direttore generale è entrato nello stabile del Tribunale penale dall’ingresso principale e poi è uscito dall’ingresso posteriore.

Secondo l’accusa Duca avrebbe approfittato della sua posizione per pilotare almeno una decina di concorsi presso l’Azienda ospedaliera sulla base di indicazioni politiche e per veicolare il consenso elettorale.