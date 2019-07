Concerto di Mengoni al Parco del Cucco ed escursionista sul monte Corona, oltre 30 interventi per il Soccorso alpino

Sono state oltre 30 le chiamate di soccorso inoltrare al Soccorso alpino e speleologico Umbria per intervenire su più casi, anche contemporaneamente, nella giornata di ieri. Molte delle richieste hanno riguardato spettatori che hanno partecipato al concerto di Marco Mengoni sul Pian di Spilli, nel Parco Regionale del Monte Cucco.

I tecnici e sanitari del Sasu - spiega il gruppo stesso - erano dislocati in più presidi lungo il percorso, che ha un dislivello di oltre 650 metri, e "hanno consentito di intervenire con immediatezza sugli infortuni di diversa tipologia e gravità che, in alcuni casi, hanno richiesto l’utilizzo della speciale barella portantina, trovandosi le persone sui sentieri che conducono dal Comune di Costacciaro (PG) al luogo del concerto. In un caso è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 “Icaro02”, di base a Fabriano, con a bordo un anestesista rianimatore ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico".

Nel frattempo, lo stesso elisoccorso è stato attivato anche per prelevare un escursionista infortunatosi sul Monte Corona.