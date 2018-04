Con una firma a Roma muove i primi passi la cittadella giudiziaria: le ex carceri non resteranno a lungo vuote

Sarà sottoscritto il prossimo 2 maggio pomeriggio a Roma il protocollo per la realizzazione della Cittadella giudiziaria presso l’ex carcere maschile e quello femminile di Perugia, tra Comune di Perugia, Regione dell’Umbria, Ministero della Giustizia, Ministero dei Beni e delle attività culturali e Turismo e Agenzia del Demanio. A firmarlo per il Comune di Perugia sarà lo stesso Sindaco Andrea Romizi, che oggi al termine della seduta di giunta che ha approvato il testo dell’accordo, ha tenuto a sottolineare l’importanza della collaborazione tra tutti i livelli istituzionali.

“La firma del protocollo –ha detto Romizi- è, da un lato, il punto d’arrivo di un percorso condiviso da tempo con la magistratura, l’avvocatura e la cittadinanza perugina e, dall’altro, è un punto di partenza concreto per la realizzazione del progetto della Cittadella Giudiziaria. "Prezioso –ha aggiunto- è stato il ruolo dell’Agenzia del Demanio, che ha creduto da subito nell’idea progettuale avanzata dal Comune, spendendosi fortemente per il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture carcerarie. Non si tratta solo di un intervento edilizio, ma di un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico, un’opportunità di ridare vivacità e far diventare strategica un’area, come quella di Porta Eburnea, che necessita di essere riqualificata. E’ fondamentale –ha concluso Romizi- che la Cittadella Giudiziaria resti in centro.”

Il protocollo prevede, in particolare, l’istituzione di un Tavolo tecnico, composto dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, finalizzato a creare le condizioni necessarie affinchè la realizzazione della cittadella avvenga nella maniera più rapida ed efficace. Compito del Comune, pertanto, sarà quello di mettere a disposizione del Demanio tutte le informazioni necessarie nella fase di analisi e conoscenza del complesso, valutare, nell’ambito del tavolo tecnico, il piano urbanistico-edilizio attuativo e facilitare l’espletamento delle azioni amministrative previste.