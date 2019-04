Perde il controllo della moto e finisce contro un muro, Foligno dice addio a Giovanni

Non c'è stato nulla da fare per Giovanni Pietraccini, il 60enne di Foligno, rimasto coinvolto in un incidente stradale il lunedì di Pasquetta a Serravalle di Chienti, tra Umbria e Marche

A quanto ricostruito al momento, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente contro un muro. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118.