Al "Curi" con le mazze da baseball, processo e Daspo per due tifosi del Vicenza

Allo stadio con le mazze da baseball nel bagagliaio dell'auto, processo penale e Daspo per due tifosi del Vicenza.

La partita in questione è quella del primo aprile del 2017 tra Perugia e Vicenza al Curi. I due tifosi avevano raggiunto Perugia in auto ed erano stati dirottati nell’area di parcheggio della tifoseria ospite. Qui erano stati sottoposti, nelle operazioni di pre filtraggio di ingresso allo stadio, ad un controllo da parte degli steward del Curi. Nel bagagliaio delle rispettive auto, gli steward trovavano due mazze da baseball e chiamavano la polizia.

All’arrivo degli agenti i due tifosi si giustificavano allo stesso modo: “È un regalo per mio figlio preso all’autogrill e me lo sono dimenticato in auto”.

Una giustificazione che non impietosiva il funzionario di polizia che provvedeva a sequestrare le due mazze e denunciare i tifosi per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La relazione di servizio veniva poi inviata anche alla Digos per i provvedimenti amministrativi.

A carico due tifosi, quindi, si è aperto un procedimento penale (sono difesi dall’avvocato Roberto Erasti) e sono stati raggiunti dal divieto di partecipazione agli eventi sportivi.