Finisce con l'auto nel burrone, grave 58enne portato in ospedale con l'elisoccorso

Finisce con l’auto in burrone, grave un 58enne, trasportato al Santa Maria della Misericordia a Perugia con l’elisoccorso Icaro.

L’incidente è avvenuto in località Antirata, nel territorio comunale di Città di Castello, lungo la provinciale che collega il centro tifernate con Pietralunga.

Per recuperare l’uomo finito fuori strada con la propria auto e precipitato in una scarpata, è dovuto intervenire il personale del Soccorso alpino e speleologico, una squadra del Sasu dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Un equipaggio del 118 e l’elicottero Icaro si sono occupati di mettere in sicurezza l’uomo per il trasporto in ospedale.

L’uomo è uscito di strada, forse a causa di malore, e ha riportato lesioni molto gravi per cui si è reso necessario attivare l’elisoccorso Icaro trattandosi di incidente accaduto in zona impervia. In sette minuti, riferisce l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera, l’uomo è stato trasportato all’ospedale santa maria della Misericordia e in questo momento è stato stabilizzato, ma ha gravi traumi, soprattutto alla testa per cui il paziente dovrà essere trasferito in rianimazione.

Il 58enne è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza da parte di una equipe di chirurghi composta da Paolo Baccari, Guglielmo Mariotti, Elisabetta Franciosini e Michela Boncompagni, nel corso del quale è stata asportata la milza, gravemente lesionata. Il paziente, al termine dell'intervento, è stato messo in sicurezza dal dottor Antonio Galzerano per il trasferimento nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. L'uomo ha riportato fratture toraciche e ad un braccio e una gravissima lesione alla milza.