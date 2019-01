Con 40 grammi di hashish tra gli studenti alla fermata del bus, in manette 22enne

L'attivitià di controllo delle zone a rischio continua a dare frutti. In linea con il progetto "Scuole sicure", voluto dal ministero dell'Interno, prosegue il monitoraggio delle aree intorno agli istituti scolastici e i luoghi maggiormente interessate dagli studenti. Come la stazione, luogo "caldo" per definizione e per questo particolamente tenuta sotto controllo.

Nelle prime ore della mattinata, in prossimità della fermata degli autobus di Fontivegge, a quell’ora molto frequentata da ragazzi diretti alle scuole, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e i colleghi della Squadra Volante, hanno individuato un cittadino tunisino 22enne con un atteggiamento ritenuto sospetto.

Il ragazzo, riferisce la Questura, una volta notato che i poliziotti si stavano avvicinando per controllarlo, aveva provato ad allontanarsi rifugiandosi nel vicino supermercato. I poliziotti in breve tempo riuscivano a rintracciarlo, sottoponendolo a controllo.

I dubbi degli operatori si sono rivelati fondati. Dal controllo è emerso che il 22enne, irregolare sul territorio nazionale, risultava in possesso di oltre 40 grammi di hashish, che sarebbero stati sufficienti per confezionare almeno 400 dosi e una somma di denaro di oltre 200 euro, ritenuta quale potenziale provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle attività di rito, il cittadino tunisino è stato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.