Fuori strada con l'auto, paura per il grifone Federico Melchiorri

Il calciatore del Perugia Federico Melchiorri ha avuto un incidente nel pomeriggio di oggi a Macerata.

Il giovane calciatore è uscito di strada con la sua autovettura, nel tratto di superstrada nel territorio di Serrapetrona, adagiandosi su un fianco a lato della carreggiata in mezzo alla vegeetazione. Lo riferisce il sito Cronache maceratesi.

Melchiorri è uscito dal veicolo da solo ed ha rifiutato il ricovero precauzionale in ospedale. Alle 17.30 Melchiorri era a Perugia per l'allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona.

Sul posto immediati i soccorsi del personale del 118, dei carabinieri di Tolentino e dei Vigili del Fuoco.