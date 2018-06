La città che cambia: il Comune piazza nuove telecamere contro i criminali, le zone sorvegliate

Nuove telecamere a Perugia contro i criminali a Ponte San Giovanni, Madonna Alta e agli svincoli del Raccordo Perugia-Bettolle. E la giunta ha dato mandato al sindaco Andrea Romizi per la sottoscrizione del del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Perugia.

Le aree individuate, spiega il Comune di Perugia in un nota, " risultano quelle maggiormente sprovviste di sistemi di videosorveglianza, la cui presenza risulterebbe, invece, particolarmente utile alle forze di polizia in caso di indagini e repressione di illeciti. La sottoscrizione del Patto, peraltro, risulta necessaria affinchè il comune possa ottenere l’autorizzazione alla spesa per la suddetta installazione, con fondi nazionali (che ammontano complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019) come previsto dalla legge 48/2017".