Comune, a Perugia aumenta la tassa sui rifiuti: le nuove tariffe della Tari e le agevolazioni

Aumento della Tari a Perugia. La giunta Romizi ha approvato la preconsiliare con le tariffe Iuc, componente Tari, per l’anno 2018. L’atto passa ora all’esame della Commissione consiliare per il parere e, successivamente, all’attenzione del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Spiega il Comune di Perugia: "Ai sensi della legge (legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013) che ha istituito la Iuc, le tariffe della tassa sui rifiuti (o tari) sono determinante sulla base dei costi risultati dal piano finanziario con l’obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio. Il piano finanziario 2018, presentato dal gestore ed approvato dall’assemblea dei sindaci dell’Auri lo scorso 9 febbraio, è stato redatto tenendo conto delle deliberazioni dell’Auri, con le quali è stata determinata la tariffa di conferimento dei rifiuti per l’anno 2017 - riconoscendo al gestore solo una quota parte degli extracosti sostenuti per il blocco degli impianti di Borgogiglione e Pietramelina - e le nuove tariffe per gli impianti riferite al 2018".

Gli aumenti, che interesseranno tutti i Comuni del Perugino e del Trasimeno dell'ex Ati2, "sono stati parzialmente compensati, per quanto concerne il Comune di Perugia, con i risparmi di spesa del nuovo progetto di raccolta differenziata che verrà attuato nei prossimi mesi nella zona urbana della città. Una parte dell’aumento è dipesa dalla necessità di incrementare il Fondo per i crediti di dubbia esigibilità, obbligatorio per garantire le morosità, che passa dai 3.340.000,00 del 2017 ai 4.450.00,00 del 2018. Pur fra le note difficoltà che hanno interessato la gestione dei rifiuti nel corso dell’ultimo anno - spiega ancora la nota del Comune - , a fronte di un’iniziale ipotesi di aumento del costo del servizio di circa il 20%, grazie al lavoro di AURI, Comune e gestore, l’incremento del costo del servizio sarà contenuto intorno al 10%".

Per quanto riguarda gli importi da coprire con la tariffa "trovano spazio anche quelli non di competenza del gestore ossia: ecotassa (139mila euro circa), contributo arpa (27mila circa), disagio ambientale (183mila circa), incentivi per la raccolta differenziata (65mila), oltre al tributo provinciale che è stato confermato dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%".

